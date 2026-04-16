ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ロシア艦隊、中国広東省湛江を友好訪問 ロシア艦隊、中国広東省湛江を友好訪問 ロシア艦隊、中国広東省湛江を友好訪問 2026年4月16日 10時36分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、湛江市の軍港に停泊するロシア海軍フリゲート「ソベルシェンヌイ」。（湛江＝新華社記者／李秉宣） 【新華社湛江4月16日】中国広東省湛江（たんこう）市に15日、ロシア海軍のフリゲート「ソベルシェンヌイ」「レーズキー」、中型タンカー「ペチェンガ」からなる艦隊が5日間の友好訪問のため寄港した。１５日、湛江市の軍港に停泊するロシア海軍フリゲート「ソベルシェンヌイ」。（湛江＝新華社記者／李秉宣）１５日、湛江市を訪問したロシア艦隊。（ドローンから、湛江＝新華社配信／霍阳柯）１５日、湛江市の軍港に停泊するロシア海軍の中型タンカー「ペチェンガ」。（湛江＝新華社記者／李秉宣）１５日、湛江市の軍港に停泊するロシア海軍フリゲート「レーズキー」。（湛江＝新華社記者／李秉宣）１５日、湛江市の軍港に停泊するロシア海軍フリゲート「レーズキー」。（湛江＝新華社記者／米思源） リンクをコピーする みんなの感想は？