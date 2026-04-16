ツルツル顔！日産と中国東風汽車の合弁会社「東風日産」は2026年3月25日、新世代の電動SUV「NX8」を正式に発表しました。NX8は、中国市場で展開される新世代電動車Nシリーズの一翼を担う新型SUVです。すでに投入されているセダン「N6」「N7」に続くNシリーズ第3弾で、需要の高いSUVセグメントに投入することで、電動車戦略をさらに加速させる狙いです。【画像】超カッコいい！ これが日産「“新型”SUV」です！ 画像で見る（88