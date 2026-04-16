米国がホルムズ海峡「逆封鎖」に入った中、中国は南シナ海で領有権紛争地域への進入を統制できる船舶を配置し、遮断膜を設置したという報道があった。イラン戦争で米国の安保力量が中東に集中する隙に中国が南シナ海で影響力を拡大する姿だ。ロイター通信は15日（現地時間）、米衛星会社ヴァントール（Vantor）の衛星写真を根拠に「中国が南シナ海紛争地域のスカボロー礁（中国名・黄岩島）の入り口に船舶と遮断構造物を配置し、統