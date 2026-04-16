◇東都大学野球第2週第2日青学大5−0中大（2026年4月15日神宮）青学大は投打がかみ合い、開幕からの連勝を4に伸ばした。1―0の7回に1点を追加し、なお無死満塁の好機で、今秋ドラフト上位候補捕手の4番・渡部が中越えに走者一掃の3点三塁打を放った。今季初打点に「みんながいいところで回してくれたので（打点が）ついて良かった」と胸を張った。史上初の7季連続優勝を狙う安藤寧則監督は「（渡部が）あそこで打点を