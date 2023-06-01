阪神・前川が14日巨人戦で2試合連続のマルチ安打を放つなど打率.500と奮闘している。14日に北浦から放った適時打は、スコアラーからの狙い球を二つのどちらかに絞るというアドバイスを生かした一打だった。「情報は大事なので」と初見の相手については映像のチェックも欠かさない。ドラフト1位・立石が14日に2軍戦に復帰し、左翼の定位置争いが再び激化するのは必至。「もう終わったことなので。明日頑張ります」と表情を引