BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[ケビン クラビーツ / ティム プエッツ] 0 - 2 [マイケル ヴィーナス / ユキ バンブリ] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第3日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子ダブルス1回戦で、第1シードのケビン クラビーツ / ティム プエッツとマイ