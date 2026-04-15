YouTubeは世界最大の動画共有プラットフォームで、ショート動画を含めてすさまじい量の動画がアップロードされています。しかし、動画の量があまりにも膨大であるため、標準の検索システムだとお目当ての動画を探しきれないことがよくあります。「Advanced Search for YouTube」はYouTubeのフィルター検索をわかりやすく簡単にできるサイトです。Advanced Search for YouTube - Playlists.athttps://playlists.at/youtube/search/A