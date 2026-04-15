15日朝、周南市内の路上で女性がサルに右足を触られました。現場付近でサルが人に接触するのは4日連続です。福永記者『このあたりの路上で女性がサルに足を触られましたこちらの公園では近隣住民がサルの姿を頻繁に目撃しています』15日午前8時前、周南市城ケ丘4丁目の路上で50代の女性がサルに右足を触られました。女性は近くの幼稚園に出勤する途中でサルに遭遇したということです。徳山中央幼稚園 御手洗園長「あ、サルかなとい