【チクタクバンバン】 4月下旬 発売予定 価格：6,578円 【テトリスボードゲーム】 4月下旬 発売予定 価格：4,620円 本日4月15日に開催された「おもちゃビジネスフェア」のメガハウスブースに、4月下旬発売予定の新製品「チクタクバンバン」と「テトリスボードゲーム」が出展され、来場者の注目を集めていた