前橋警察署 企業の社長をかたってうその業務命令をメールで送る「ビジネスメール詐欺」で被害です。先月、前橋市の企業でこの会社の社長を装った人物から社員に現金を振り込むよううその指示があり現金５０００万円をだまし取られました。 詐欺の被害にあったのは、前橋市の建設設備会社です。警察によりますと、先月１９日、この会社で社内用の連絡網として利用していたビジネスチャットツールにこの