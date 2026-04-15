プライベート公開の始まりは、中国SNSでの“伝説のツーショット”だった――。4月14日、俳優の木村拓哉（53）がInstagramのストーリーズを更新。今年も、妻で歌手の工藤静香（56）の誕生日に合わせて家族にまつわる写真を公開し、話題を呼んでいる。今回公開されたのは、幼少期の工藤の写真。目を細めて幸せそうに笑う姿に、《happy birthday》のメッセージが添えられていた。フルート奏者でモデルの長女・Cocomi（24）と、モデル