「美しい伊豆創造センター」が中心となり、ジオパークの活動を通して進めてきたエコツーリズム推進構想が、静岡県内で初めて国のエコツーリズム推進法に認定され、15日、認定授与式が行われました。15日の授与式では、環境省関東地方環境事務所の庄子真憲所長から、美しい伊豆創造センター会長の菊地豊伊豆市長に認定書が手渡されました。このエコツーリズムとは、地域の自然や歴史文化を学び