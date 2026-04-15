NEXCO東日本「ご当地グルメ」の頂点は常磐道 友部SA（上り）にあった！2026年4月14日、NEXCO東日本が主催するグルメコンテスト「第2回 ハイウェイめし甲子園 2代目ハイウェイめし王者決定戦」の表彰式が都内で開催されました。本イベントは、高速道路のサービスエリア（SA）／パーキングエリア（PA）を単なる休憩施設ではなく、地域ならではの魅力的な食事を通じて「地域の魅力を発信する場（目的地）」へと進化させることを目