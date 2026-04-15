NEXCO東日本「ご当地グルメ」の頂点は常磐道 友部SA（上り）にあった！

2026年4月14日、NEXCO東日本が主催するグルメコンテスト「第2回 ハイウェイめし甲子園 2代目ハイウェイめし王者決定戦」の表彰式が都内で開催されました。

本イベントは、高速道路のサービスエリア（SA）／パーキングエリア（PA）を単なる休憩施設ではなく、地域ならではの魅力的な食事を通じて「地域の魅力を発信する場（目的地）」へと進化させることを目的としています。

【画像】超・美味そう！ これがグルメコンテスト「第2回 ハイウェイめし甲子園」の「優勝めし」です！ 画像で見る（30枚以上）

第2回となる今回は、NEXCO東日本管内の12道県から全125品のメニューがエントリー。約4か月にわたる県予選・決勝戦を通じて、合計11万票を超える利用者からの投票が集まったといいます。

今回からは、実際に食事を楽しんだ利用者が「美味しさ」「美しさ」「コストパフォーマンス」の3つの視点から評価する新たな審査方式を採用。味だけでなく、見た目のインパクトやおトク感など、総合的な満足度が問われるハイレベルな戦いとなりました。

その結果、第1位に選出されたのは茨城県代表で、常磐道 友部SA（上り）の「夢の茨城旅行 〜お守りはmikittyのサイン〜 THANK YOU SO MUCH cholo（以下、夢の茨城旅行）」消費税込み価格：1500円（東武食品サービス）でした。

メインは地元茨城県つくば市産の豚肉を使用した「つくば美豚ローストポーク丼」で、ひつまぶし風に3種の味変が楽しめるという趣向。ほかにも茨城県産の前菜やしらすサラダ、デザートまでたっぷりと楽しめます。

監修を手掛けた菅沼 眞二 総料理長はそのコンセプトについて、「1500円でフルコースを目指した」と胸を張ります。

地元茨城県産の食材にもこだわり、今回は11人の地元生産者から協力してもらったといい、メインの豚肉をはじめ、前菜の常陸牛、天然ヒラメ、笠間の舞茸、大洗のこんぶ三年梅、笠間の自然薯、大子の八溝わさびなど、地元食材をこれでもかと盛り込まれました。

しかもひとつのお盆にすべてのメニューが載るよう、地元笠間焼の巨匠に特注で器までつくってもらったというからスゴすぎます。

実は前回の第1回ハイウェイめし甲子園も、同じ友部SA（上り線）が獲得しています。

今回のエントリーに際し、菅沼総料理長も「ハードルが上がり、非常に悩んだ」と話していましたが、こだわりぬいた熱量の高さが見事利用者から圧倒的な支持を集め、無事に二連覇を果たしました。

友部SA（上り）の食堂を運営する東武食品サービスの担当者にうかがったところ、「ほぼ、2、3人に1人はもうこのメニューをご注文いただくという状態です。他のメニューに対し、一気に6倍ぐらいの数で出ていますね」と話し、さっそく好調な売れ行きとなっているようです。

そんな“夢の茨城旅行”を、筆者（くるまのニュース編集部 T）も実食しました。

前菜はイタリアンの味付けを施した舞茸、温野菜を添えた常陸牛のブレゼ（蒸し煮）、そして天然ヒラメの香草パン粉焼き。

あまりに上品なアンティパストについワインの1杯もいただきたくなりますが、“ハイウェイ”めしなのでここはガマンガマン。

メインのローストポークは供される直前に炙られ、鰻の蒲焼き風のタレと組み合わされます。香ばしい香りと甘めの味付け、しっとりしたつくば美豚の触感がシアワセすぎて、もうお箸が止まりません。

そのままあやうく完食してしまいそうになりましたが、濃厚な自然薯をプラスしてみても非常に相性が良く、さらに最後に味変として、ダシ汁との組み合わせも楽しむことができました。付け合わせの茨城産わさびというのは、なかなか目にしない珍しい逸品かもしれません。

そして、栗と芋を組み合わせた「くりーとぽてと」まで一気に完食です。

1500円という満足すぎるコスパ最強ハイウェイめし。嗚呼、ごちそうさまでした……（食後の余韻も堪能）。

なお2位は福島県代表 常磐道 四倉PA（上下線）「海鮮ミックスフライ定食」1480円（エイブル）、3位は埼玉県代表 東北道 蓮田SA（下り線）「カレボナーラまぜうどん」1000円（ジャパンフードマネージメント）がそれぞれ受賞しています。

こちらもそれぞれ負けず劣らずのこだわりで生み出された熱量の高いメニューでしたので、訪問の際にはぜひお試しあれ。

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SA・PAのスタッフや地元生産者の想い、そして確かな調理オペレーションに裏打ちされた「ハイウェイめし」。

今やSA・PAは、その土地の食文化と出会える立派な「目的地」といえるでしょう。

ゴールデンウィークを目前にした4月24日からは、各道県代表の2代目ハイウェイめしを注文した利用者に買い物券などが当たる抽選券を配布する「ハイウェイめし感謝祭」もスタートします。

今年のゴールデンウィークは、情熱とこだわりの詰まったSA・PAの絶品グルメを味わってみてはいかがでしょうか。