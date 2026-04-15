2018年に「Her lip to」「Her lip to BEAUTY」などのアパレル、ビューティーブランドを設立し、実業家として辣腕を振るっていることでも知られているのが、元AKB48のタレント、モデルの小嶋陽菜。4月13日、小嶋は運営会社「heart relation」の全株式を売却し話題になっている。【写真】「みんなこじはる感」ブランドの洋服の着こなしを紹介するプレスの女性たち親会社の業績への貢献が大きい小嶋が経営に参画か今から1年8ヵ月