１５日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７５．００ポイント（０．２９％）高の２５９４７．３２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４６．６５ポイント（０．５４％）高の８７１８．２６ポイントと続伸した（ハンセン指数は３月１８日以来の高値）。売買代金は２４５５億８７８０万香港ドル（約４兆９８０５億円）となっている（１４日は２３６７億７６００万香港