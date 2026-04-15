京都府南丹市で3月23日から行方不明になっていた小学6年生の安達結希くん（11）。4月13日に南丹市内の山中から子供と見られる遺体が発見され、翌14日に行われた司法解剖によって結希くんと判明した。「京都府警は14日の午後6時45分から報道陣の取材に応じ、身元の判明と司法解剖の結果を説明しました。司法解剖の結果、結希くんの死亡推定時期は3月下旬ごろ。死因は不詳で、遺体に大きな外傷は確認されていないとのことでした。報