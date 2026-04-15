猫が原因で起こりうる『パソコントラブル』4選 パワハラやモラハラとは違い、ちょっぴり癒しの要素が強いネコハラ。プライベートやリモートワークに多少の邪魔が入ったとしても、おおらかな気持ちでいられる飼い主さんが多いのではないでしょうか。 しかしパソコン絡みとなると別の話。笑い事では済まされない詝重大な事態詝へと発展する恐れがあります。そこで今回は、猫が原因で起