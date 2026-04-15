MetaとBroadcomが2029年まで長期的な提携を行うと発表しました。Metaの独自AIチップ「MTIA」の展開を加速させていく方針と述べられています。Meta Partners With Broadcom to Co-Develop Custom AI Siliconhttps://about.fb.com/news/2026/04/meta-partners-with-broadcom-to-co-develop-custom-ai-silicon/Broadcom Announces Extended Partnership with Meta to Deploy Technology to Support Multi-Gigawatts of Meta’s Custom