米女子プロバスケットボールリーグ（WNBA）のドラフト会議が4月13日に開催され、中国の冉珂嘉（19）が全体43位でアトランタドリームに指名されました。中国人選手の指名は鄭海霞、韓旭、李月汝に続き4人目となります。また、2025年のアジアカップで大活躍した日本の田中こころが38位でゴールデンステート・バルキリーズに指名されました。冉選手は昨年開催されたFIBA U19女子ワールドカップで1試合平均19．1得点、11．3リバウンド