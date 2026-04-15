お笑いタレントの山田邦子さん（65）が2026年4月14日にブログを更新し、「腸炎」で入院していたことを明かした。15日に退院したという。「検査検査で、結果を待って、絶飲食で」山田さんは14日に「この季節に気をつけること！！」と題したエントリーを公開した。気温が高くなる時期に注意すべき点を「生ものを出しぱなしにしておくとか コンロの上の夕べの鍋の残り物を翌朝そのまま食べるとか！普段大丈夫でも疲れていたり体力が落