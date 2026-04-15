【モデルプレス＝2026/04/15】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「長男くんのお弁当かな」ボリュームたっぷり豚肉の塩麹焼き弁当◆織田信成、豚肉の塩麹焼き弁当公開織田は「豚肉の塩麹焼き弁当 プチトマト覚えました」とコメントし、ボリュームのある手作り弁当を公開。ご飯の上には昆布の佃煮が添えられ、メイン