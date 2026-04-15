レアル・マドリードがFWキリアン・ムバッペと契約した時、レアルは大きな成功を手にすると思われた。しかし、昨季に続いて今季もタイトルを逃す恐れがある。ムバッペ個人は昨季全コンペティション合わせて44ゴール、今季もここまで39ゴールを挙げていて、この得点数に文句はつけられない。ただ、個人の数字とチームが機能しているかは別の話だ。チームはリーグ戦直近2試合でマジョルカに1-2、ジローナには1-1のドローと結果が出て