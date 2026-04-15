タレントの北斗晶が14日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した品を調理した様子や、散歩中の嬉しい発見についてつづった。この日、北斗は「お昼に…コストコで買ったジャジャン味のこれを作ってみました〜」と報告し、インスタント食品「カルポッキ」の写真を公開。「玉ねぎと小松菜としいたけを刻んで入れてみたらこれが美味しかった〜！」と野菜を加えたアレンジを紹介し「簡単だし、もっと買って