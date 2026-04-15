明日16日の明け方は、関東から九州・沖縄で国際宇宙ステーション(ISS) 「きぼう」を見られるチャンスです。時刻や観測のポイント、明日16日の明け方の天気をまとめました。明日16日の明け方関東〜九州・沖縄で「きぼう」観測のチャンス国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大きさで、1周およそ90分というスピードで