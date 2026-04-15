幼い子どもの“言い間違い”は、親にとってかけがえのない宝物…そんな一瞬の尊さを切り取った投稿が、X（旧Twitter）で大きな反響を呼んでいます。【写真】「マクドナルド」→「マクドドナルド」、「おにぎり」は？投稿したのは、「ちぎりパンと5歳娘」さん（@chigripanna）。娘さん（5歳）が長く口にしていた「マクドドナルド」という言い間違いが、ついに「マクドナルド」に直ってしまったことを明かし、「今私に残されてるのは