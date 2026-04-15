女優の戸田恵梨香（37）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Netflix作品『地獄に堕ちるわよ』の配信記念パーティ」と書き出した戸田。4月27日配信スタートのNetflix作品「地獄に堕ちるわよ」で演じた、主人公で伝説の占い師・細木数子の姿を披露した。「優雅で愛溢れる時間でした」と振り返り「ありがとうございました」と添えた。