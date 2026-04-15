JR東日本大宮支社と新幹線統括本部は2026年5月24日（日）、栃木県那須塩原市の「那須塩原電留線」で、東北新幹線の初となる早朝撮影イベントを開催します。開始時刻は深夜3時10分という異例のスケジュール。夜明け前の静寂に佇む「オフの姿」から、乗務員による点検、そして営業運行へ向かう「出区シーン」までを間近で記録できる貴重な機会です。本記事では、わずか20名という激レアな募集枠で繰り広げられる、新幹線の“モーニン