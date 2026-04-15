

JR東日本大宮支社と新幹線統括本部は2026年5月24日（日）、栃木県那須塩原市の「那須塩原電留線」で、東北新幹線の初となる早朝撮影イベントを開催します。開始時刻は深夜3時10分という異例のスケジュール。夜明け前の静寂に佇む「オフの姿」から、乗務員による点検、そして営業運行へ向かう「出区シーン」までを間近で記録できる貴重な機会です。

本記事では、わずか20名という激レアな募集枠で繰り広げられる、新幹線の“モーニングルーティン”の全貌と、4月17日から始まるJRE MALLでの申し込み方法を解説します。5月の那須塩原でしか撮れない「一生モノの1枚」を手に入れるための判断材料としてお役立てください。

新幹線の「モーニングルーティン」に迫る

日の出後の撮影イメージ

今回の目玉は、普段は立ち入ることができない、東北新幹線の車両を留置する那須塩原電留線内での撮影に加え、新幹線車両が営業運転に向けて準備を整える一連の流れ、いわば「モーニングルーティン」を間近で見学・撮影できる点にあります。

撮影会は深夜3時10分という異例の時間帯からスタート。夜明け前の闇に包まれた車両の姿から、徐々に空が明るくなる中で乗務員が点検を行い、実際に出発していく様子までを、電留線の内と外、両方の視点から追いかけることができます。

駅では見られない「職場の日常」というドラマ

那須塩原駅に隣接せず、少し離れた場所に位置するこの電留線は、東北新幹線にとって「夜の休息の場」です。そこから、乗務員の手によって一台の「公共交通機関」へと切り替わる瞬間を撮影できるのは、車両単体への興味を超えた、鉄道運行の舞台裏に対する深いリスペクトを感じさせます。深夜から早朝にかけての開催はハードですが、新幹線が眠りから覚め、一日の安全を誓って本線へと躍り出る「出区」の瞬間は、レンズ越しに特別な感動を与えてくれるはずです。

撮影会の詳細：闇夜の留置から日の出の出区まで

当日のプログラムは、大きく3つの構成に分かれています。

1. 電留線内にて留置車両を撮影

電留線の敷地内に入り、間近で新幹線車両の様子を撮影できます。

2. 電留線外にて留置車両の側面を撮影

施設外からの視点で、編成の美しさや側面を記録します。

3. 電留線外にて出区列車を撮影

営業運行に就くため出発していく列車を、お見送りしながら撮影できます。

なお、乗務員による出発準備作業も撮影対象となりますが、プライバシー保護の観点から、個人を特定できるような撮影は禁止されている点に注意が必要です。

参加条件と申し込み方法：20名の狭き門

本イベントは、安全確保と撮影環境の維持のため、募集人数はわずか20名に絞られています。対象は18歳以上（高校生を除く）限定となっており、夜間・早朝の「ガチな」撮影会です。

イベント概要

【開催日時】2026年5月24日（日） 3:10〜7:10

【会場】JR東日本 那須塩原電留線（栃木県那須塩原市上厚崎201）

【アクセス】JR那須塩原駅より車で約10分（※送迎なし、施設内駐車場利用可）

【販売価格】2万4,000円（税込）

【販売方法】JRE MALLチケット JR東日本 大宮支社店にて先着順販売

【販売期間】2026年4月17日（金）10:00 〜5月20日（水）23:59

三脚（180cmまで）や脚立（2段まで）の使用は認められていますが、持ち上げての撮影は禁止されています。また、雨天時は傘の使用ができないため、レインコートの準備が必須となります。

駅のホームでは決して味わえない、静寂と熱気が入り混じる4時間。2万4,000円という価格は、単なる参加費ではなく、新幹線の“鼓動”を独占できる権利の対価と言えるかもしれません。5月の爽やかな那須塩原の地で、一生モノの1枚を狙ってみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東日本大宮支社）

鉄道チャンネル編集部

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