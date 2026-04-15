● ドジャース 2 − 1 メッツ ○＜現地時間4月14日ドジャー・スタジアム＞ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でメッツに勝利し2連勝。貯金は今季最多を更新する「9」となった。先発登板した山本由伸投手（27）は、勝利投手の権利は得られなかったものの8回途中4安打1失点と好投。「1番・指名打者」でフル出場した大谷翔平選手（31）は申告敬遠で出塁し、球団歴代単独4位となる48試合連続出塁をマークした。山本は初回