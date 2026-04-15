今年の桜は、雨が間に挟まったせいか花の量が少なく、例年より控えめに見えた。老木が増えているとも聞くが、それでも笑い声を交わしながら食事を楽しむ人たちの姿は変わらない。花の香りや湿った土の匂いが、幼い頃の記憶を呼び起こす。心理学ではこうした現象をプルースト効果と呼ぶが、新生活が始まる季節はその思いを一層強くさせる。▼食べ物もまた、記憶を呼び起こす。久々に口にした駄菓子が幼い頃の感情を連れてきて、胸
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