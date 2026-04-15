往年の人気アニメのセル画塗りのアルバイトの請求書が発見され、SNS上で大きな注目を集めています。「凄いのが出てきた。母さんがセル画塗りのバイトをしていた頃の請求書。1枚70円！ほとんど内職！それにしてもドラゴンボールとかアンパンマンを塗っていたのは知ってたけどミスター味っ子も塗ってたんか……。」と件の請求書たちを紹介したのはロッズさん（@rods_skyfish）。【写真】当時のセル画のアルバイト単価は…？ドラ