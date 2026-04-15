【写真・動画】ILLITウォンヒが金髪、ユナはボブに！激変のビジュアル（全13枚） ILLIT（アイリット）が4月30日にリリースする4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のコンセプトフォトが公開され、WONHEE（ウォンヒ）のブロンドヘアやYUNAH（ユナ）のマチルダボブヘアなど、メンバーの劇的な変身が話題を集めている。 ■ILLITウォンヒ、金髪で印象ガラリ デビューから2年の間、黒髪ロングヘアがトレӦ