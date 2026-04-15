2026年4月14日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米国が対イラン海上封鎖を開始した直後、制裁対象の中国船を含む複数の船舶がホルムズ海峡を通過したと報じた。記事は、米国がイランとの衝突回避に向けた合意に至らなかったことを受け、13日午後2時（グリニッジ標準時）から「イランの全港湾および沿海域に出入りする全船舶」を対象とした海上封鎖を開始したと説明した。その上で、