ファミリーマートが、三重県の一見知事に、三重県誕生150周年を記念して発売した新商品を報告しました。14日から、東海と関西地方の約2800店舗で販売が始まるのは、伊勢茶の深みを感じるシュークリームや、三重県産のあおさを使用したおむすびなど5種類です。この取り組みは、三重県誕生150周年を記念して、ファミリーマートが行っているもので、14日は、三重県の一見知事に、新商品の販売を報告しました。一見知事は、出身地であ