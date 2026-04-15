お笑いコンビ・麒麟の川島明がMCを務める、15日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。“R-1王者”実家のウナギを絶賛した。【写真】麒麟川島、ハライチ岩井が絶賛…R-1王者“実家”のでかすぎる鰻丼この日は「1秒ものまねGP」が開催され、“R-1王者”の今井らいぱちも参戦。自己紹介のくだりで、出演者が「R-1グランプリ」優勝を祝福すると、今井は恐縮しながら「その前に、川島さん！」と切り出し、