4月14日で10年となる熊本地震で課題となったのが災害関連死です。 災害で直接死亡しなかったものの、避難生活で病気などによって死亡し、災害が原因と認定された犠牲者です。私たちが、熊本地震から教訓にすべきこととは。 10年前、震度7の揺れに2度襲われた熊本県益城町では14日朝、犠牲者に黙とうをささげました。そして、献花台には花が手向けられました。 ■福岡県歯科医師会 災害歯科コーディネー