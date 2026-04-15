5月4日にNHK総合で放送される『泉京香は黙らない』のキャラクタービジュアルが公開された。 参考：飯豊まりえ、泉京香役が他仕事にも多大な影響？3年目の『岸辺露伴は動かない』を終えて 本作は、人気ドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作。主人公の泉京香役を飯豊まりえ、岸辺露伴役を高橋一生が引き続き演じる。脚本・演出は「5月」の関友太郎と平瀬謙太朗が担当。原作の荒木飛呂彦も脚本協力とし