【シャルメド（再生産）】 4月15日発売 価格：8,910円 コトブキヤは、プラモデル「シャルメド」（再生産）を4月15日に発売する。価格は8,910円。 本商品は、「SF×ファンタジー」を題材としたシリーズ「アルカナディア」より天使型ディアーズ「シャルメド」をプラモデル化したもの。各部専用パーツの組み換えにより、非戦闘状態「ノーマルモ