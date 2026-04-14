【漫画】本編を読む『夫の浮気相手は中学の同級生でした』（3cha/KADOKAWA）は、夫の不倫に苦しめられながら、自らの力で再生への道を歩んでいく女性の姿を描いたコミックエッセイ。著者・3cha氏がインスタグラムに寄せられた体験談をもとに描いた作品だ。主人公・ちひろは、妊活で産婦人科に行って帰宅すると、誰もいないはずなのに物音がし、そして玄関に見慣れない女性の靴を発見する。泥棒かと思いながらおそるおそる家に上