実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表され、凪誠士郎役は9人組グローバルグループ・&TEAMのKが担当する。あわせてビジュアルが公開された。【画像】顔そっくり！K演じる実写映画『ブルーロック』凪誠士郎ビジュアル演じる凪誠士郎は、桁外れのサッカーセンスを誇る天才フォワード。極度のめんとくさがり屋でサッカーにも興味がなかったが、同じ高校に通う玲王に潜在能力を見出され、強引に誘われる