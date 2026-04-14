京都府南丹市で行方不明となっていた小学生の安達結希（ゆき）くん。4月13日に山の中から遺体が発見され、翌14日、司法解剖の結果、結希くんと判明した。「3月23日に結希くんは、在校生として卒業式に出席するため、父親に車で、小学校に隣接した学童施設の駐車場まで送ってもらったそうです。しかし、それ以降の足どりはつかめていません。150mほど先の小学校には到着しておらず、防犯カメラやドライブレコーダーに映っていません