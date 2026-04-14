報道陣に公開された、米電気自動車テスラの自社工場「ギガファクトリー上海」＝14日、中国上海市（共同）【上海共同】米電気自動車（EV）大手テスラは14日、中国・上海の自社工場「ギガファクトリー上海」を国内外のメディアに公開した。中国メーカーとの競争が激化する中、9割以上の部品を現地調達していると中国製造業への貢献をアピールした。現地法人トップの王昊氏は報道陣に「中国の400超のサプライヤーと取引し、コスト