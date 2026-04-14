「パーク＆ライド」その舞台は貨物駅茨城県鹿嶋市を本拠地とするサッカーJリーグ・鹿島アントラーズが、地元を走る第三セクター鉄道の鹿島臨海鉄道と連携し、2026年5月6日の「明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグ ラウンド EAST 第15節 水戸ホーリーホック戦」に合わせ、特別列車を運行します。 【え、駐車場ココ…!?】これがワイルドすぎる「貨物駅パーク＆ライド」です（地図／写真）鹿島臨海鉄道の貨物駅である「神栖駅」