4月9日（木）に放送した、「秋山ロケの地図〜私たちが例のフリース番組です。光る柄本佑と春の小田原アロチ君へSP〜」。ロケの舞台となる町に巨大な白地図を設置し、町の皆さんが書き込んだ“行ってほしいスポット”を、ロバート・秋山竜次が巡るこの番組。「テレ東プラス」は、ゲストに柄本佑が登場した番組内容の一部をご紹介！【動画】柄本佑、ロバート秋山とのロケで「すっぽかされた！？」ハプニングだらけの小田原旅今回の舞