宝塚歌劇団は14日、月組で「天穹のアルテミス/BelleEpoque」を上演することを発表した。「天穹のアルテミス」は、人類が初めて月面着陸を果たした1969年から数年後を舞台に、宇宙飛行士を主人公として、月に夢を託した人々の希望と葛藤を描くミュージカル。半世紀の時を経て、トップスター鳳月杏（ほうづき・あん）率いる月組メンバーが月へ舞い降りる。レビューは、19世紀末から1914年にかけてパリを中心に花開いた華やか