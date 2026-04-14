ブラックサンダーの「ひとくちサイズ」シリーズから「いちごのサンダーひとくちサイズ いちご感200％超え」が2026年4月7日に新登場しました。甘さだけではなくいちごの甘酸っぱさもしっかり感じられる味わいとのことなので、実際に食べてみました。『いちごのサンダーひとくちサイズいちご感200％超え』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社https://www.yurakuseika.co.jp/news/4124/いちごのサンダーひとくちサイズ いちご感200％