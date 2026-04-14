14日午前9時30分ごろ、新発田市黒岩の七葉小学校の向かいにある住宅で火事がありました。この火事で焼け跡から身元不明の遺体が発見されました。火元の家に住む90代の男性と連絡が取れなくなっており、警察で身元の確認などを進めています。 警察と消防によりますと、火災現場の近くを通りかかった女性から119番通報があったということです。消防車6台と救急車1台など、あわせて10台で消火活動にあたり、火は午前11時40分に鎮