お笑い芸人・エハラマサヒロが１４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。実力派のお笑いコンビが相次いで解散することを嘆いた。エハラは「大自然も家族チャーハンも解散めっちゃ悲しい…」と投稿。１２日に解散した大自然、１９日のライブ出演をもって解散する家族チャーハンのニュースを嘆いた。独得の間合いで人気の大自然、若手実力派の家族チャーハンと、エハラが注目するコンビが相次いで解散することに「実力とんでもなく