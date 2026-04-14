ドル円は159.06円、ユーロ円が187.10円台など、円安一服＝東京為替 ドル円は159.05円まで下げており、上値の重さが目立つ展開。ユーロ円は朝の187.50円台から187.124円を付けた。株高の動きが目立つ中で、リスク警戒感がやや後退。日銀の利上げ期待後退を受けた円売りも一服となっている。 USDJPY159.06